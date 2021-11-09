الامارات | «المخترعون الإماراتية» توقّع 4 اتفاقيات تفاهم وتعاون أوروبية

شكرا لقرائتكم خبر عن «المخترعون الإماراتية» توقّع 4 اتفاقيات تفاهم وتعاون أوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت جمعية المخترعين الإماراتية، أمس، توقيع أربع اتفاقيات تفاهم وتعاون أوروبية، داعمة للاختراع والابتكار والإبداع، وشملت الاتفاقيات كلاً من الجمعيات الأوروبية والألمانية والبرتغالية والبوسنة والهرسك.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس وفد الجمعية في اجتماعات الاتحاد الدولي للمخترعين، المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان: «جاء ذلك مباشرة، وترجمة لحصول الجمعية على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للمخترعين (ايفيا)».

وأوضح مجان أن «السمعة العالمية المميزة لدولة الإمارات، ونهضتها العصرية في شتى المجالات، ومنها دعم الاختراع والإبداع والابتكار، أسهمت كثيراً في قبولها عضواً كاملاً بالاتحاد الدولي، والإقبال الأوروبي على توقيع مذكرات التعاون، للوقوف على المنجز الإماراتي في هذا المجال، والاستفادة من فرص التطوير والاستثمار في قطاع الاختراع».

وقال المخترع الألماني، جوكهم بادر: «إنني فخور جداً بانضمام الإمارات إلى الاتحاد الدولي، وإن كان متأخراً لتأخر إشهار الجمعية، إلا أننا نتابع بكثب جهود أبناء الإمارات واختراعاتهم ومشاركاتهم السابقة بالمعارض الألمانية والأوروبية والدولية، وأسجل اعتزازي بابن الإمارات المخترع أحمد مجان، الذي يقود اليوم ملحمة تحفيز وتشجيع الجيل الجديد على الاختراع».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news