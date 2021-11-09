الامارات | مقاصف «دليفري» لتوصيل الطعام إلى فصول «مدارس خاصة»

شكرا لقرائتكم خبر عن مقاصف «دليفري» لتوصيل الطعام إلى فصول «مدارس خاصة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت مقاصف مدارس خاصة في الإمارات الشمالية، خدمة جديدة عبارة عن عربات «دليفري» تجوب الفصول الدراسية خلال فترة الراحة لبيع الوجبات الغذائية والمشروبات للطلبة، وذلك بعد إغلاق المقاصف أمام الطلبة خلال فترة الراحة للحد من الازدحامات أثناء عملية الشراء، وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتقال عدوى فيروس «كورونا» بين الطلبة، ولاقت الخدمة ترحيباً من الطلبة كونها تختصر الوقت والجهد عليهم في الذهاب إلى المقاصف إضافة إلى تناول الطالب وجبته جالساً في مقعده داخل الفصل الدراسي المكيف.

وأكد مسؤولون في مدارس خاصة، لـ«الإمارات اليوم»، سعيد المرواني، وزيد الخضرة، وأمين المالك، أنه تم تخصيص أكثر من 10 عربات مخصصة لبيع الوجبات الغذائية للطلبة، بحيث يتولى المشرفون على المقاصف نقل العربات للفصول الدراسية مع بداية وقت الراحة لكسب الوقت ومنح الطلبة فرصة تناول الطعام في الفصل.

وأضافوا أن وقوف الطلاب في طابور طويل أمام المقصف لشراء وجبة غذائية أو عصير يستنزف وقتهم ويعرضهم للإرهاق نتيجة حرارة الطقس، لذلك ارتأت المدارس أنه من الأفضل أن يتم نقل وجبات الإفطار للطلبة داخل الفصول الدراسية بطريقة صحية وآمنة وسريعة دون أن يتأخر الطالب عن تناول وجبته خلال فترة الراحة.

وأشاروا إلى أنه تم إبلاغ المقاصف بضرورة تصميم عربات، أطلق عليها اسم «دليفري وجبات» بحيث يتم تلبية ما يطلبه كل طالب ونقله إليه في الفصل خلال وقت الراحة، موضحين أن الطلبة الراغبين في الشراء يسجلون طلباتهم مع بداية الدوام الدراسي، ويتم نقل طلباتهم إلى المقصف ليتولى لاحقاً إعدادها ونقلها إلى الطلبة في الفصول الدراسية خلال وقت الراحة لتناول ما طلبوه.

وأشاروا إلى أن 80% من الطلبة يشترون وجبة الإفطار من المقصف، لذلك تم وضع شروط معايير صحية وغذائية لإلزام المقاصف بتقديم وجبات صحية وطازجة يومياً، حيث يتم إجراء فحص غذائي للوجبات من قبل المدرسة بشكل يومي ومن قبل الجهات المختصة التي تزور بشكل مفاجئ ودوري المقاصف للتأكد من سلامة الوجبات الغذائية.

اختيار الوجبات

أفاد مسؤولون في مدارس خاصة، سعيد المرواني، وزيد الخضرة، وأمين المالك، بأنه يسمح للطلبة باختيار وجبتهم من عربة الطعام المتنقلة «دليفري وجبات»، شرط ألا يقوموا من أماكنهم، ويُمنع لمس العربة أو الوجبات حتى يتم الحفاظ على نظافة وسلامة الوجبات الغذائية، بحيث يتولى المشرف على العربة إعطاء الطالب وجبته المفضلة من ساندويتش فلافل ومناقيش جبنة وزعتر تويستر دجاج وكراسون، إضافة إلى العصائر والماء، لافتين إلى عملية الشراء لا تستغرق في كل فصل دراسي أكثر من خمس دقائق، ويتبقى للطالب 15 دقيقة لتناول وجبة الإفطار.

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