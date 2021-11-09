الامارات | «الأرصاد»: أمطار متوقّعة حتى الخميس.. وطقس صحو إلى غائم نهاية الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار متوقّعة حتى الخميس.. وطقس صحو إلى غائم نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والغربية والسواحل والجزر، فيما يظل رطباً ليلاً حتى صباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأفاد المركز بأن الطقس غد سيظل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع استمرار فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والغربية والسواحل والجزر.

وأوضح أن طقس الخميس المقبل سيصبح صحواً إلى غائم جزئياً، وغائم أحياناً غرباً، ويكون رطباً ليلاً حتى صباح الجمعة، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، منوهاً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وفي ما يتعلق بطقس نهاية الأسبوع، توقّع المركز أن يكون يوم الجمعة صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً حتى صباح السبت المقبل، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خصوصاً غرباً.

وتتأثر الدولة خلال نوفمبر الجاري، الذي يعد من أشهر الفترة الانتقالية الثانية ما بين الصيف والشتاء، بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً نحو المنطقة، خصوصاً خلال النصف الثاني منه، ما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، حيث تميل درجات الحرارة إلى البرودة أحياناً.

وعلى الرغم من كون هذا الشهر يتميز باعتدال درجة الحرارة نهاراً، وانخفاضها أثناء الليل، إلا أن الدولة تتأثر خلاله بامتداد لمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق، وفي حال صاحبتها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب، وتتكون السحب الركامية الممطرة.

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