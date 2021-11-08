الامارات | العودة إلى التعليم الحضوري 100% نهاية الشهر الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن العودة إلى التعليم الحضوري 100% نهاية الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، خطة للعودة التدريجية للطلبة في المدارس على ثلاث مراحل تنتهي نوفمبر 2021، باستخدام أنظمة تعليم مختلفة تجمع بين التعليم الواقعي والتعلم عن بُعد والهجين، لتنتهي هذه المرحلة بعودة التعليم الحضوري بنسبة 100% في المدارس الحكومية كافة على مستوى الدولة، واكتمال عدد الطلبة لغاية نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.

وأفادت المؤسسة في تصريحات صحافية، بأن العودة الكاملة للطلبة إلى مقاعد الدراسة، سيتزامن معها توفير خدمة النقل المدرسي بالحافلات لجميع الطلاب المسجلين في الخدمة. وتضمن البرنامج الزمني للامتحانات في العام الدراسي الجاري، التقييم الختامي للفصل الدراسي الجاري للطلبة من الصف الأول، حيث يباشر الطلبة التقييم الختامي للفصل الدراسي الأول لمواد الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية من الصف الأول وحتى الـ12 من 18 ولغاية 29 الشهر الجاري، فيما يعقد الامتحان التعويضي لنهاية الفصل الدراسي الأول خلال الأيام من 5 ولغاية 9 ديسمبر المقبل للطلبة الغائبين بعذر، على أن تبدأ إجازة العطلة الشتوية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه ولمدة ثلاثة أسابيع، فيما تبدأ إجازة الكوادر التعليمية والإدارية يوم 19 ديسمبر ولمدة أسبوعين. ويبدأ الفصل الدراسي الثاني وفقاً للتقويم المدرسي الذي أعلنت عنه المؤسسة يوم الثاني من شهر يناير من عام 2022، بينما يباشر الطلبة التقييم الختامي للفصل الدراسي الثاني من الصف الأول إلى الـ12 لمواد الإسلامية والاجتماعيات والعلوم في الأول من مارس ولمدة أسبوع، وأما الامتحان الختامي لمجموعة المواد الأساسية فيبدأ يوم 8 مارس ويستمر حتى 17 مارس المقبل، ويقدم الطلبة الغائبون بعذر امتحاناتهم التعويضية في الفترة من 20 ولغاية 24 مارس، على أن تبدأ إجازة الربيع للطلبة اعتباراً من الأحد 27 مارس وحتى الخميس 14 أبريل.

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