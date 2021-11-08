الامارات | إقامة دبي تدشن قاعة التحقيق والتقاضي عن بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة دبي تدشن قاعة التحقيق والتقاضي عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن إطلاق مشروع قاعة التحقيق والتقاضي عن بعد، المجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية بالإضافة إلى أنها عازلة تماماً للصوت حيث أنها مرتبطة بنظام اتصال مرئي مع النيابة العامة ومحاكم دبي للتحقيق مع النزلاء والنظر في قضايا مخالفي الإقامة.

ودشن مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري القاعة ضمن جولات حوكمة الأداء المؤسسي لقطاع متابعة المخالفين والأجانب التي رافقه خلالها المستشار الدكتور المحامي العام، رئيس نيابة الجنسية والإقامة، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام، واللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية،، والعميد حسين ابراهيم، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعميد الدكتور على عجيف الزعابي، المستشار القانوني لإقامة دبي، والعميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب وعدد من المسؤولين والضباط.

وأشار الفريق محمد المري بأن هذه الخطوة تأتي استجابة إلى توجيهات القيادة الرشيدة في تسريع الإجراءات وتعزيز جودة حياة المجتمع وتحقيق مبدأ العدالة والنزاهة والشفافية من خلال تضافر الجهود من كافة الجهات والمؤسسات في الدولة حيث أن إقامة دبي عكفت على توفير كافة الخدمات اللوجستية لضمان استمرارية خدماتها وفاعلية أنظمتها وفق أعلى معايير الدقة والكفاءة وبما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية وسلامة الأطراف.

وأضاف الفريق المري بأن قاعة التحقيق والتقاضي عن بعد لم تكن وليدة اللحظة وإنما هي مشروع استباقي عملت عليه إقامة دبي لتحسين خدماتها المقدمة لكافة أفراد المجتمع برؤية عصرية تواكب المتغيرات.

وقال العميد خلف الغيث أن عمليات التطوير المستمر مكنت القطاع من تحقيق إنجازات مثمرة سارعت بتطور الخدمات وخفضت من الزمن والتكلفة موضحا بأن الآلية التي تجري فيها هذه العملية تتم عبر منهجية منظمة حيث يتم استدعاء الشخص المعني واصطحابه إلى قاعة التحقيق الموجودة في إدارة التحقيق بقطاع متابعة المخالفين والأجانب اذ يتم عبر تقنية الاتصال المرئي الربط مع رئيس النيابة أو إلى القاضي في محاكم دبي وفق حيثيات القضية وتسلسلها الإداري والقانوني ويتم ذلك في ظل وجود مترجم لغة لمن لا يتكلمون اللغة العربية.

وأوضح العميد خلف الغيث أن قاعة التحقيق والتقاضي تحتوي على شاشة كبيرة مجهزة بنظام اتصال مباشر مع النيابة العامة ومحاكم دبي. كما أنها مزودة بكاميرا متحركة عالية الدقة يمكنها الدوران بزاوية 180 درجة، مما يضمن التقاط مشهد مكتمل وواضح في حال تم إبراز أي مستند أو هوية بالإضافة إلى سماعات عالية الصوت والوضوح بدون أي تشويش أو صدى، كما تمتاز الغرفة أيضاً بعازل للصوت، مما يسهل عملية التحقيق كأنها على أرض الواقع.

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