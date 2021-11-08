الامارات | «صحة دبي» تتولى إجراءات تنظيم القطاع الصحي في «مدينة دبي الطبية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تتولى إجراءات تنظيم القطاع الصحي في «مدينة دبي الطبية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أفادت هيئة الصحة في دبي أنه تم نقل جميع الاجراءات التنظيمية المعنية بالقطاع الصحي في سلطة مدينة دبي الطبية إلى هيئة الصحة اعتباراً من الـ24 من إكتوبر الماضي، حيث حلت الهيئة محل سلطة مدينة دبي الطبية في ممارسة المهام والاختصاصات، منها تراخيص المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية في سلطة مدينة دبي الطبية، إضافة إلى تلقي الشكاوى الطبية والتحقيق فيها والتفتيش والقيام بحملات ضمان الجودة كما سيتم اتخذ اللازم من قبل الهيئة لممارسة مهامها واختصاصاتها المنوطة بها وفق احكام التشريعات السارية والانظمة والاجراءات المعمول بها بهذا الشأن بما فيها تفعيل وتطبيق النظام الإلكتروني شريان في سلطة مدينة دبي الطبية، بالإضافة الى متطلبات التدريب الاكلينيكي والابحاث العلمية، وفقاً لتعميم أصدرته الهيئة بتنظيم القطاع الصحي في إمارة دبي أخيراً.

وحسب التعميم الذي وجهته الهيئة إلى كافة المهنيين الصحيين، والمنشآت الصحية العاملة ضمن نطاق اختصاص وصلاحيات الهيئة، سيتم الاستمرار في تقديم الخدمة للمتعاملين من سلطة مدينة دبي الطبية في مركز خدمات المتعاملين في المبنى رقم 27 الدور الأرضي، بالإضافة إلى مركز سعادة المتعاملين الرئيسي لدى قطاع التنظيم الصحي بمبنى فيستيفال تاور.



وجاء إصدار التعميم في إطار تفعيل احكام القانون رقم 14 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2018 لهيئة الصحة في دبي والذي نص على صلاحيات واختصاصات الهيئة بشأن تنظيم القطاع الصحي في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بهدف توحيد الأنظمة والاجراءات على مستوى القطاع الصحي في الإمارة.

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