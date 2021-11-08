الامارات | شرطة الشارقة تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب هطول الأمطار في المنطقة الشرقية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب هطول الأمطار في المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة الشارقة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب هطول الأمطار في المنطقة الشرقية.

ونوهت إلى ضرورة ترك مسافات كافية بين المركبات وتخفيف السرعات والحرص على التعامل مع الطريق بحذر.

كما حذرت السائقين بعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية والمناطق الجبلية من أجل سلامة الجميع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news