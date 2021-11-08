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الامارات | شرطة الشارقة تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب هطول الأمطار في المنطقة الشرقية

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دبي - موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة الشارقة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب هطول الأمطار في المنطقة الشرقية.

ونوهت إلى ضرورة ترك مسافات كافية بين المركبات وتخفيف السرعات والحرص على التعامل مع الطريق بحذر.

كما حذرت السائقين بعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية والمناطق الجبلية من أجل سلامة الجميع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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