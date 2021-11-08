الامارات | 75% انخفاضاً في الحوادث المرورية خلال الـ10 أشهر الماضية بالشارقـة

شكرا لقرائتكم خبر عن 75% انخفاضاً في الحوادث المرورية خلال الـ10 أشهر الماضية بالشارقـة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الإحصائية الصادرة عن إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن انخفاض عدد وفيات حوادث السير على خمسة شوارع حيوية، خلال العشرة أشهر الماضية من العام الجاري بنسبة 75% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات المقدم محمد علاي النقبي، بأن القيادة تحرص على تحقيق أهدافها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً، بهدف خفض نسبة الحوادث والحد من الوفيات التي تسببها الحوادث المرورية.

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات، أن القيادة تعمل بشكل مستمر على تطبيق العديد من المبادرات المرورية مما ساعد في خفض نسبة الحوادث التي تنتج عنها وفيات، والحوادث البليغة، منها، توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الطرق. وإعادة توزيع الرادارات حسب المناطق الساخنة في عدداً من الشوارع، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات المرورية وفق خطط معدة.

كما أشار المقدم علاي، أن الإدارة بذلت جهودها في تكثيف التوعية المرورية الميدانية والإلكترونية لكافة فئات المجتمع وتعزيز وعي مستخدمي الطريق، والعمل على إعداد تقارير هندسية للطرق بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي هيئة الطرق والمواصلات ووزارة البنية التحتية لتعزيز سلامة الطرق بإمارة الشارقة.

ودعا قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد السير والمرور على الطرق والتقيد بالسرعات المحدده على الطريق والحرص والانتباه أثناء القيادة، لوقاية أنفسهم وغيرهم من التعرض للحوادث المرورية وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات وما تخلفه تلك الحوادث من آثار سلبية في المجتمع.

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