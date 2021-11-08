الامارات | وفاة شخص وإصابة ابنته في حادث بين مركبتين بأم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص وإصابة ابنته في حادث بين مركبتين بأم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع حادث تصادم بين مركبتين على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه إمارة أم القيوين ونتج عنه وفاة شخص عربي الجنسية (56 عاماً) في مكان الحادث، وإصابة ابنته البالغة من العمر (20 عاماً) إصابات بليغة، وتم نقلهما بواسطة الإسعاف الوطني لمستشفى الشيخ خليفة بأم القيوين حيث ترقد البنت في العناية المركزة. وقد تبين من خلال التحقيق أن قائد المركبة الأولى (عربي الجنسية) المتسبب بالحادث كان يقود المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وتهيب القيادة العامة لشرطة أم القيوين بجميع قائدي المركبات لضرورة توخي الحيطة والحذر وتوقع مفاجآت الطريق، وضرورة ربط حزام الأمان خلال القيادة حفاظاً على سلامة النفس والآخرين.

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