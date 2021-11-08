الامارات | 70 إصابة جديدة بـ «كورونا» و92 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 70 إصابة جديدة بـ «كورونا» و92 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 254 ألفاً و696 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 740 ألفاً و432 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2140 حالة، معربة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأفادت الوزارة بشفاء 92 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 734 ألفاً و888 حالة.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن تقديم 28 ألفاً و421 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 21 مليوناً و351 ألفاً و766 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 215.88 جرعة لكل 100 شخص.

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