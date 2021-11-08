الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرع

اقترح قارئ إنشاء فرع لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في منطقة بر دبي، وذلك لتسهيل الوصول إلى المؤسسة، خصوصاً من كبار السن والراغبين في المراجعة الشخصية، بدلاً من الاضطرار للذهاب إلى المقر الرئيس في أم الرمول، علماً بأن بعض كبار المواطنين يواجهون صعوبات في التعامل مع الموقع الإلكتروني.

إطارات

طالب سائقون بتوفير خدمات تبديل إطارات السيارات على الطريق داخل أبوظبي، وتنظيمها، بدلاً من الاضطرار للأشخاص الذين يعرضون خدماتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويبالغون في الأسعار، إذ يصل سعر تبديل الإطار الواحد إلى 150 درهماً.

تنزيلات

جدد مستهلكون مطالبتهم بإلزام منافذ البيع، في مختلف أنحاء الدولة، بعدم الإعلان عن عروض التخفيضات من دون توضيح الأسعار قبل التخفيض، ونسب التنزيلات على السلع، بما يوفر الشفافية في تلك العروض، ويتيح للمستهلكين حرية الاختيار.

مخلفات

لاحظ قراء أن مخلفات التنزه من أوراق وعبوات طعام وشراب فارغة، بدأت تتزايد في المناطق المحيطة ببحيرة الخان في الشارقة، وذلك تزامناً مع عودة الكثيرين للجلوس، وتناول الطعام في المناطق الخارجية، بعد تحسن الأحوال الجوية.

تعقيم

لاحظ مرتادون لمراكز تجارية عدم الاهتمام بإعادة تعبئة أجهزة التعقيم المنتشرة في أرجاء تلك المراكز، داعين إلى الاستمرار في تقديم هذه الخدمة في جميع الظروف والأحوال، نظراً لأهميتها من الناحية الصحية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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