الامارات | صلاة الاستسقاء الجمعة المقبل في مختلف إمارات الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الاستسقاء الجمعة المقبل في مختلف إمارات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، أنه جرى التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، والتأكيد على مديري الهيئة في مختلف إمارات الدولة لاتخاذ ما يلزم لأداء الصلاة في جوامع الدولة ومصلياتها يوم الجمعة الـ12 من نوفمبر الجاري، قبل أذان الجمعة بـ10 دقائق، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة.

وأكد أن الهيئة نشرت فيديو توضيحياً عن صلاة الاستسقاء، ودرساً عبر منصة الوعظ الذكية عن الصلاة، وتوزيع مطوية توضح سنة الاستسقاء، مبيناً أنه سيتم نقل صلاة الاستسقاء يوم الجمعة من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

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