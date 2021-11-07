الامارات | محمد بن راشد: أثبتنا تفوقاً عالمياً في التجارة الذكية ونسعى إلى ترسيخه والارتقاء به

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: أثبتنا تفوقاً عالمياً في التجارة الذكية ونسعى إلى ترسيخه والارتقاء به والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الدور الفاعل الذي تسهم به دولة الإمارات في حركة الاقتصاد العالمي، وضمن قطاعات حيوية، أهمها القطاع التجاري، يشهد تطوراً مستمراً، في ظل تنامي قدرة المؤسسات والشركات الوطنية، مع توسع أنشطتها خارجياً، محققة نجاحات تخدم في تمديد نطاقات شراكة الإمارات مع مختلف دول العالم، وتصل بها إلى آفاق اقتصادية أرحب، تدعم مسيرة التطوير الشاملة في الدولة.

وقال سموه: «التجارة الذكية أحد أعمدة اقتصادنا، وقطاع أثبتنا فيه تفوقاً عالمياً نسعى إلى ترسيخه والارتقاء به.. لدينا من المقومات ما يعزز موقعنا كمركز رئيس لحركة التجارة العالمية، من بنية تحتية متطورة، وخدمات لوجستية، توظّف أفضل الحلول التكنولوجية، وشراكات قوية مع مختلف دول العالم.. والعمل لا يتوقف لرفع كفاءة قطاعنا التجاري، بما يلبي تطلعات شركائنا، ويخدم مصالحنا المشتركة».

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى معرض «إكسبو 2020 دبي»، في إطار متابعة سموه المستمرة للحدث العالمي، وما يضمه من ابتكارات تقدمها 192 دولة، وشملت الزيارة تفقُّد جناح «دي بي ورلد» (موانئ دبي العالمية) المُقام في منطقة «الفرسان»، حيث كان في استقبال سموه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، والمدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات وجافزا، عبدالله بن دميثان.

واطلع سموه على الأساليب التي توظف بها المجموعة الخدمات اللوجستية الذكية المعتمدة على البيانات وتقنيات النقل المستقبلية في تسريع حركة البضائع، وهو ما يتفق مع المحاور الثلاثة التي يركز عليها «إكسبو 2020 دبي»، وهي: الفرص والتنقل والاستدامة.

كما تابع سموه شرحاً حول مختلف مراحل عمليات الشحن في المجموعة من موانئ وخدمات ملاحية ومجمعات صناعية وحلول تكنولوجية، يتم تصميمها بما يتوافق مع متطلبات العملاء، حيث تباشر أنشطتها من خلال شبكة ضخمة تضم 190 وحدة تجارية موزعة على 68 دولة.

وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مكونات جناح «دي بي ورلد»، المكون من خمسة طوابق، متضمناً أربع مناطق للعرض، حيث تركز منطقة «الاتصال» على قدرات المجموعة على الربط التجاري واللوجستي عالمياً بالاعتماد على التقنيات الرقمية، ومنطقة «التنقل» التي تتيح للزوار المشاركة في عملية تتبع حركة البضائع بأسلوب ذكي، ثم منطقة «الفرص» التي تبرز تمكين الأفراد، ومنطقة «الاستدامة» التي تعرض جهود المجموعة في خفض الانبعاثات الكربونية ومكافحة تلوث البيئة.

واطلع سموه على العديد من مبادرات المجموعة، التي استثمرت نحو أربعة مليارات دولار في أربع سنوات في مجال التكنولوجيا الرقمية، كما شاهد سموه أحدث الابتكارات التي تتبناها المجموعة، بما في ذلك تقنية «هايبرلوب» عالية السرعة، ونظيرتها اللوجستية «كارجو سبيد»، وهي التقنيات التي تضمن التوصيل السريع والمستدام والفعال للبضائع المنقولة على منصات، كما اطلع سموه على تقنية نظام التخزين الذكي للحاويات «بوكس باي».

نائب رئيس الدولة:

• «دور الدولة الفاعل في الاقتصاد العالمي يشهد تطوراً مستمراً في ظل تنامي قدرة المؤسسات والشركات الوطنية».

• «لدينا مقومات تعزز موقعنا كمركز رئيس لحركة التجارة العالمية من بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية».

• «العمل لا يتوقف لرفع كفاءة قطاعنا التجاري بما يلبي تطلعات شركائنا ويخدم مصالحنا المشتركة».

ملايين الأطنان من البضائع

قامت «دي بي ورلد»، الشريك التجاري لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، بمناولة ملايين الأطنان من البضائع المتجهة إلى معرض إكسبو، بما في ذلك المواد الخاصة بأجنحة العديد من الدول المشاركة، فيما سيتحول جناحها بعد اختتام المعرض إلى كلية ليصبح سمة دائمة ترسخ مكانة اقتصاد دبي القائم على المعرفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news