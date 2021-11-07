الامارات | حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل عام فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل عام فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، في استراحة سموه بجبل جيس، اليوم، سعادة ناتالي كينيدي القنصل العام لجمهورية فرنسا بدبي و التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها الجديد يرافقها ماري لوري شارييه نائب القنصل العام.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقنصل الفرنسي، متمنيا لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين على مختلف الصعد. وأشاد سموه بعلاقات التعاون التي تربط دولة الإمارات و جمهورية فرنسا، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

من جانبها، عبرت سعادة ناتالي كينيدي عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنية على العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط بين البلدين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news