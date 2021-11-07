الامارات | حمدان ومكتوم بن محمد يقدمان واجب العزاء في زوجة عبدالله الغرير

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان ومكتوم بن محمد يقدمان واجب العزاء في زوجة عبدالله الغرير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة المرحومة عفرا بنت عيسى بن ثاني زوجة عبدالله بن أحمد الغرير.

وقد أعرب سموهما لزوج الفقيدة وأنجالها وذويها عن صادق عزائهما ومواساتهما راجين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

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