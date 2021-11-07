الامارات | محمد بن راشد يزور جناح "دي بي ورلد" في إكسبو 2020 دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يزور جناح "دي بي ورلد" في إكسبو 2020 دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، جناح "دي بي ورلد" في إكسبو 2020 دبي، وتجول سموه في أروقة الجناح الذي يعرض الدور المحلي والعالمي الرائد للشركة في مجال الخدمات اللوجستية ودعم الحركة التجارية حول العالم عبر تبني أحدث الابتكارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news