الامارات | الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكاظمي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكاظمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر إقامة مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

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