الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مقبلات

اشتكى زبائن ارتفاع أسعار المقبلات في بعض المطاعم، وبنسب تتجاوز أسعارها الأطباق الرئيسة، الأمر الذي يضطر الكثيرين إلى العزوف عنها، مشيرين إلى أن هناك مبالغة في تقدير قيمتها على الرغم من مكوناتها الرخيصة.

محول

دعا قارئ يسكن في دبي إلى مزيد من التنسيق بين هيئة الكهرباء والماء وبلدية دبي، أثناء التخطيط للمناطق الجديدة، لتحديد الأماكن التي توضع فيها غرف المحولات الكهربائية، وقال إن ضعف التنسيق ينتج عنه إلزام المواطنين باقتطاع 15 متراً من أراضيهم لبناء المحول فيها، على الرغم من أن هذا الأمر مسؤولية الجهة المعنية لا المواطنين.

سكوتر

اشتكى قراء تهور بعض سائقي أجهزة «سكوتر» الكهربائية، خلال التحرك في الشوارع الجانبية، إذ يظهرون بشكل مفاجئ أمام السيارات، ما قد يتسبب في وقوع حوادث خطيرة، داعين إلى تقنين استخدام هذه الآلة كوسيلة للنقل.

خدمة

نوّه قراء بتوفير خدمة غسيل السيارات بواسطة مركبات متنقلة تابعة لشركات متخصصة في المكان الذي يحدده صاحب السيارة، ما يوفر كثيراً من الوقت بالنسبة لهم.

أسعار

اشتكى متسوقون قيام بعض المحال بوضع أسعار مخفضة على سلع معينة، وعند الدفع يكتشف المشتري أن سعرها أعلى من المثبت في الأرفف، داعين المستهلكين إلى التدقيق في فواتيرهم لرصد مثل هذه الأخطاء.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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