الامارات | رئيس الدولة يوجّه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يوجّه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الدولة، وذلك قبل أذان صلاة يوم الجمعة المقبل، الموافق 12 نوفمبر الجاري، بـ10 دقائق، وذلك تيمناً بسنة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث.

ودعا سموه إلى الابتهال للمولى، عزّ وجلّ، ليعمّ الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد.

• رئيس الدولة دعا إلى الابتهال للمولى، عزّ وجل، ليعمّ الغيث على العباد والبلاد.

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