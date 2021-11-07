الامارات | الإمارات تفوز بالعضوية الكاملة بالاتحاد الدولي للمخترعين

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفوز بالعضوية الكاملة بالاتحاد الدولي للمخترعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي المخترعين «ايفيا»، منح جمعية المخترعين الإماراتية العضوية الكاملة في اجتماعها أمس على هامش المعرض الدولي للأفكار والاختراعات والابتكارات «إينا» الذي جرى أمس في مركز المعارض في مدينة نونبيرغ الألمانية.

وأعرب المخترع الإماراتي أحمد مجان رئيس الجمعية عن شكره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، دعمه اللامحدود لمسيرة الاختراع في الإمارات منذ انطلاقتها، كما شكر وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، لدعمها لمبادرة تأسيس الجمعية التي تعمل على تعزيز العمل التطوعي في مجال الاختراع ونشر وعي الاختراع والمعرفة، ودعم القدرات الوطنية فيه وتمثيل المخترعين الإماراتيين في المحافل الدولية. وتتيح العضوية الكاملة للجمعية في اتحاد المخترعين العالمي، العمل على الارتقاء بالمخترعين من الناحية الفنية وتطوير مهاراتهم والمشاركة في الدورات المتخصصة والمؤتمرات والمعارض والملتقيات الدولية وتبادل الخبرات وتوفير كل السُبل للمخترعين.

وقال مجان: «تأسس اتحاد المخترعين العالميين في لندن 1968، من قبل جمعيات المخترعين في الدنمارك وفنلندا وألمانيا وبريطانيا والنرويج والسويد وسويسرا، والاتحاد مسجل فيه ويضم منظمات أعضاء في أكثر من 100 دولة، ونحو 175 جمعية ومنظمة».

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