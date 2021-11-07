الامارات | الشرطة تعثر على جثة مواطن جرفته مياه الوادي في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تعثر على جثة مواطن جرفته مياه الوادي في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت السيول التي هطلت على إمارة الفجيرة أول من أمس، في وفاة المواطن ( س، ر- 65 عاماً) من منطقة وادي السدر، بعد أن جرفته مياه وادي السدر أثناء عبوره لها.

وتمكنت شرطة الفجيرة من العثور عليه، وانتشال جثمانه من منطقة الحلاة، مؤكدة أن المتوفى أثناء هطول الأمطار كان في المزرعة الخاصة به، وحين هم للخروج منها قطع مياه الوادي أثناء جريانها، فجرفته بقوة، نسبة لقوة اندفاعها في لحظتها، واستقر جثمانه بعدها في منطقة الحلاة بالفجيرة.

وشهدت المنطقة الشرقية سقوط أمطار غزيرة، نتج عنها جريان وادي السدر الذي تسبب في تضرر عدد من العزب ومزارع مواطنين.

وناشدت شرطة الفجيرة الجمهور باتخاذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، والالتزام بالنداءات والتحذيرات التي تطلقها وزارة الداخلية عموماً، والجهات الأمنية في الإمارة خصوصاً، بشأن الابتعاد عن أماكن جريان الأودية والمناطق الجبلية الخطرة والوعرة أثناء هطول الأمطار الغزيرة، حفاظاً على حياة مستخدمي الطريق.

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