الامارات | 5 خدمات رقمية جديدة بشرطة الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خدمات رقمية جديدة بشرطة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز سعادة المتعاملين (مركز خدمات المرور والترخيص) تحويل خمس خدمات مرورية إلى خدمات رقمية، من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وذلك ضمن سلسلة الجهود المتواصلة والحثيثة التي تبذلها القيادة العامة لشرطة الشارقة لدعم التوجه الحكومي إلى التحول الرقمي في تقديم الخدمات، وتسويق خدماتها المقدمة عبر القنوات الرقمية.

وتتمثل قائمة الخدمات الرقمية: فتح ملف مروري، إصدار ملكية مركبة، تحويل النقاط المرورية إلى رخصة القيادة، دفع بدل مدة حجز المركبات، إصدار شهادة فك حجز مركبة.

وأكد رئيس مركز خدمات المرور والترخيص المقدم محمد عبدالله علاي، حرص شرطة الشارقة على تبسيط وتسهيل رحلة المتعامل، وتقديم خدمات على مدار الساعة طوال الأسبوع.‏

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