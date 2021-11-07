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الامارات | نقل مركز تقييم «كوفيد-19» إلى مستشفى العين

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أبوظبي ■ وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مركز تقييم «كوفيد-19» إلى مستشفى العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» نقل مركز تقييم «كوفيد-19» المتميز من مركز العين للمؤتمرات إلى مستشفى العين، ومراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة حسب حالة المصاب.

وقالت «صحة» إنه سيتم اعتباراً من اليوم نقل مركز تقييم «كوفيد-19» المتميز من مركز العين للمؤتمرات. وأوضحت أنه إذا كانت الحالة إيجابية فيتم نقل المصاب إلى مستشفى العين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، أما الحالات المخالطة فسيتم تحويلها إلى مراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في عشارج والهيلي والعامرة والصاروج في مدينة العين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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