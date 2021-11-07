الامارات | «المعاشات»: تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين دون زيارة مراكز الخدمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «المعاشات»: تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين دون زيارة مراكز الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إجراءات استباقية لتحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين دون زيارة مراكز الخدمة. وأوضحت الهيئة أن المتقاعدين والمستحقين كافة غير مطالبين بالحضور إلى مراكز الخدمة لتحديث بياناتهم، والتي سيتم تحديثها استباقياً من خلال أنظمة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الاختصاص، أو من خلال وسائل الاتصال المرئي.

وأكد مدير عام الهيئة محمد سيف الهاملي، أن الهيئة عملت على مشروع لتنفيذ عمليات الربط الإلكتروني مع شركائها من الجهات الحكومية بهدف تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين في أنظمتها بشكل استباقي، بهدف التخفيف عنهم، حيث أصبح المتقاعدون والمستحقون غير مطالبين بزيارة مراكز سعادة المتعاملين بعد اليوم لإجراء عملية التحديث أو ما يعرف بالإقرار السنوي.

وأوضح الهاملي أن التوجه الحكومي في تقديم الخدمات خلال الفترة الماضية شهد تحولاً كبيراً نحو التركيز على الخدمات الاستباقية ذات الطابع الشخصي للمتعامل، بالإضافة إلى دعم الخدمات الرقمية من خلال تعزيز الترابط والتكامل بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات تعتمد على التفاعل المباشر بينها، وانسجاماً مع هذه الرؤية تستعد الهيئة لإطلاق العديد من الخدمات الاستباقية التي ستسهم في زيادة الوعي التأميني لدى المؤمن عليه.

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