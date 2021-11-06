الامارات | الإمارات تفوز بالعضوية الكاملة للاتحاد الدولي للمخترعين " ايفيا "

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفوز بالعضوية الكاملة للاتحاد الدولي للمخترعين " ايفيا " والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بالعضوية الكاملة بالاتحاد الدولي للمخترعين " ايفيا " .

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد اليوم على هامش المعرض الدولي للأفكار والاختراعات والابتكارات " إينا " المقام حاليا في مركز المعارض في مدينة نونبيرغ الألمانية .

وأعرب المخترع الاماراتي أحمد مجان رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية عن شكره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ودعمه لمسيرة الإختراع في الامارات، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع لدعمها مبادرة تأسيس الجمعية التي تعمل على تعزيز العمل التطوعي في مجال الاختراع ونشر وعي الإختراع والمعرفة ودعم القدرات الوطنية فيه وتمثيل المخترعين الإماراتيين في المحافل الدولية.

تتيح العضوية الكاملة للجمعية في اتحاد المخترعين العالمي العمل على الارتقاء بالمخترعين من الناحية الفنية وتطوير مهاراتهم والمشاركة في الدورات المتخصصة والمؤتمرات والمعارض والملتقيات الدولية وتبادل الخبرات وتوفير السبل كافة للمخترعين لإبراز إختراعاتهم ودعمهم إعلاميا وفنيا وقانونيا.

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