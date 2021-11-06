الامارات | عمار النعيمي : بتوجيهات محمد بن راشد.. الإمارات تتطلع لبناء نظام إحصائي رقمي متكامل وشامل

شكرا لقرائتكم خبر عن عمار النعيمي : بتوجيهات محمد بن راشد.. الإمارات تتطلع لبناء نظام إحصائي رقمي متكامل وشامل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بما وصلت اليه دولة الامارات في مجال الاحصاء الرقمي والتحول الذكي للخدمات والتطبيقات الرقمية والاستناد عليها بجمع المعلومات والبيانات والاحصاء واستشراف المستقبل من أجل عمليات التخطيط وصناعة واتخاذ القرار السليم من قبل المسؤولين ، ووضع البرامج والمبادرات والخطط والتعرف على الاحتياجات المطلوبة لتطوير العمل والأداء وتقديم خدمات متميزة لأفراد المجتمع والشركاء الاستراتيجيين من خلال دراسات مستفيضة للمعلومات والبيانات التي تعتمد على المنظومات الرقمية والاحصاء .

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على منظومة الإحصاء الرقمي لإمارة دبي وأفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال البيانات والاحصاء ،للارتقاء بتنافسية دولة الإمارات العالمية وتطوير المنظومة الإحصائية والتعرف على أهم التجارب والممارسات الناجحة، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وسعادة مروان المهيري الأمين العام المساعد للشؤون التنفيذية بالمجلس التنفيذي، والدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية وعدد من كبار المسؤولين.

واستمع سموه والحضور إلى عرض واف وشامل قدمه سعادة حمد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية وفريق من مركز دبي للإحصاء ، للمنظومة الرقمية والتي تستند على أحدث التقنيات في مجال علوم البيانات والاحصاء واستشراف المستقبل إذ تعتبر المنظومة داعما معلوماتيا رئيسيا لعمليات التخطيط وصناعة القرار إضافة إلى أنها يمثل أداة معلوماتية هامة لمجتمع الأعمال وجميع الفئات والأفراد المهتمين بالبيانات في إمارة دبي.

وأوضح المنصوري لسموه والحضور أن المنظومة تتميز بتقنية الذكاء الإصطناعي وقدرتها على استقراء وفهم متطلبات المستخدم ومعالجة البيانات وفقاً لتلك المتطلبات دون الحاجة إلى مستخدمين متخصصين في علوم البيانات أو الإحصاء أو في المجال التقني ، وبالرغم من أن مخرجات المنظومة تعتبر ذات طابع علمي تخصصي إلا أنها تعتمد على تقديم الخدمة بأسلوب "الخدمة التحليلة الذاتية" من خلال توظيف الحلول والتقنيات المتقدمة والمتكاملة في المنظومة لتمكين المستخدم العادي غير المتخصص من الوصول إلى البيانات والمؤشرات بصورة سهلة واستخلاصها بشكل مباشر من قواعد البيانات.

وأكد سموه خلال العرض ضرورة الاستفادة من اجراء الاستبيان والاحصاء عبر استخدام الخدمات الذكية والرقمية ودراستها لتحقيق العديد من الغايات اهمها تنظيم وتطوير العمل الإحصائي بما يحقق مصالح دولة الامارات وهذا يعتبر قفزة نوعية في مجال تقديم خدمات متقدمة تعكس جهود الحكومة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مجال الاحصاء وجمع البيانات عن كافة القطاعات انسجاماً مع رؤية الامارات وتطلعاتها في بناء نظام إحصائي متكامل لرفع القدرة التنافسية والمساهمة في تعزيز مكانة الامارات في تقارير التنافسية العالمية ودعم منظومة اتخاذ القرار في الحكومة ببيانات ومعلومات دقيقة وحديثة.

وثمن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الجهود التي تبذلها دولة الامارات وحكومتها للارتقاء بالعمل الاحصائي والتنافسي من خلال تطبيق أفضل الممارسات باتباع المنهجيات العلمية الإحصائية والمعايير الموصى بها دولياً لتلبي إحتياجات مستخدمي البيانات ومتخذى القرار في الإمارات من خلال قياس رضا المتعامل الذي يعتبر مؤشرا حقيقيا لتقييم أداء الجهات الحكومية وخدماتها وضمن استراتيجية محددة تواكب تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة ، و بما يضمن تحويل الامارات إلى مركز عالمي رائد في هذا المجال .

وقال سموه إنه يجب علينا الإسراع في تطوير استراتيجيات المنظومات والمشاريع والمبادرات الاحصائية وجمع المعلومات لضمان تحقيق كفاءة عالية في الاداء على مستوى الامارات .. مشددا على ضرورة تعزيز أواصر التعاون المشترك بين جميع مراكز الاحصاء وتكاتف جميع الجهود وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية بالدولة للنهوض بواقع العمل الإحصائي.

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