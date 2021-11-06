الامارات | "الصحة" تبحث التعاون بمجال الأدوية المبتكرة الحديثة مع "أم أس دي" الأميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تبحث التعاون بمجال الأدوية المبتكرة الحديثة مع "أم أس دي" الأميركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع و شركة "أم أس دي" الأميركية للأدوية سبل تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المشترك بشأن الملف التنظيمي للأدوية المبتكرة الحديثة ليتم منحه الموافقة التسويقية الطارئة في دولة الإمارات فور اعتماده من قبل هيئة الغذاء والدواء الأميركية.

جاء ذلك خلال افتتاح سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي .. المكتب العلمي الجديد لشركة "أم أس دي" الأميركية المتخصصة في مجال الأورام واللقاحات والأمراض المعدية في مدينة دبي الطبية ليرتفع بذلك عدد المكاتب العلمية في دولة الإمارات إلى 89 مكتبا.

حضر الافتتاح سعادة ميغان غريغونيس القنصل العام للولايات المتحدة في دبي وكارا نازاري المدير العام لغرف التجارة الأميركية في دبي ورنان أوزيرلي الرئيس التنفيذي لشركة "أم أس دي" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وعدد من المسؤولين في الوزارة.

و أكد الدكتور أمين الأميري حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في القطاع الدوائي مع الشركات العالمية المنتجة للدواء بهدف ضمان الوصول المبكر للأدوية الحديثة المبتكرة وتوفير أفضل سبل العلاج للمرضى ودعم منظومة الاقتصاد الدوائي في الإمارات بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة الهادفة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة لأفراد المجتمع وفق أعلى المعايير العالمية .. منوها إلى أن التعاون مع شركة "أم أس دي" بشأن الأدوية المبتكرة الحديثة يأتي في ضوء الجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات للاستجابة الفعالة للجائحة من خلال استقطاب وتوفير الأدوية المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها واعتمادها ضمن بروتوكولات العلاج.

و أشار إلى أن دولة الإمارات تمثل وجهة مثالية للشركات الدوائية العالمية بهدف تشغيل وإدارة عملياتها عبر المنطقة نظرا لما تتمتع به من بنية تحتية تجارية قوية بالإضافة إلى التسهيلات التنظيمية التي توفرها للشركات و التي ساهمت في توفير حزمة فرص استثمارية جاذبة للشركات الدوائية وخلق أجواء تنافسية لها موضحا أن افتتاح شركة " أم أس دي " مكتبها العلمي في دولة الإمارات يتيح العديد من الفرص أمام شركات الأدوية الأمريكية للاستثمار في دولة الإمارات والمنطقة.

من جانبه أشار رنان أوزيرلي إلى أن توفير الأدوية في وقت مبكر وإتاحة وصول المريض إليها يميز دولة الإمارات عن العديد من دول العالم ويعكس ريادتها في الرعاية الصحية مؤكدا حرص الشركة على تطوير شراكة قوية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لضمان توفير الأدوية واللقاحات المبتكرة للمرضى وأشار إلى أن افتتاح المكتب الجديد للشركة في المنطقة علامة فارقة في جهود الشركة ودورها في إنقاذ الأرواح وتحسين نوعية حياة المرضى.

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