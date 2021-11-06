"نشوة الرويني" ضمن أقوى 100 شخصية عربية لعام 2021

اختارت مجلة أريبيان بزنس الدكتورة نشوة الرويني ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عربية لعام 2021، والتي ضمت أبرز القادة والشخصيات الهامة العربية التي لمعت في العديد من المجالات منها الرياضة، إدارة الأعمال، الإعلام، السياسة، الاقتصاد، الطب مثل الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، د. سلطان الجابر، سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، محمد العبار، محمد صلاح، لبنى العليان، سعادة مروان بن جاسم السركال، نجيب ساويرس، ريم الهاشمي، د. عائشة بنت بطي بن بشر وغيرهم.

وبهذه المناسبة قالت الدكتورة نشوة الرويني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بيراميديا: "إنه لأمر رائع دائماً أن يتم تقديرك على كل العمل الشاق الذي قمت به على مر السنين، وأنا ممتنة جداًلمجلة أريبيان بيزنس والرئيس التنفيذي في الشرق الأوسط لتكريمها للشخصيات التي لها لها بصمة في رسم معالم النجاح في الشرق الأوسط بفضل عملهم الدؤوب ومجهودهم وإصرارهم الدائم الذي لا يتوقف."

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تكريم الدكتورة نشوة الرويني من قبل مجلة أريبيان بيزنس، فقد اختيرت ضمن أقوى العرب في مجال الأعمال عام 2019، وضمن أكثر 100 شخصية عربية إنجازاً عام 2018، وأيضاً ضمن قائمة أكثر 50 شخصية تأثيراً في الإمارات العربية المتحدة عام 2018. هذا إضافة إلى حصولها على جائزة أفضل رئيسة تنفيذية (Female CEO) مجلة (CEO) الدولية لعامي 2016 و2020. كما تم اختيارها ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط من قبل مجلة «فوربس» عام 2020، وحصلت على جائزة سيدة أعمال العام – المملكة العربية السعودية مجموعة (ITP) للإعلام 2019، وجائزة "أفضل سيدة أعمال" من جوائز المرأة التي تحلق عالياً الأمريكية في مجال الأعمال الدولية لعام 2016.

تعد الدكتورة "نشوى الرويني" واحدة من أبرز الشخصيات العربية على الساحتين الإعلامية وريادة الأعمال. وهي تشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة "بيراميديا" للاستشارات والإنتاج الإعلامي، وكذلك تترأس شركة "الجود للاستثمار"، ووكالة "الجود للدعاية والإعلان"، و"مركز دلما الطبي". كما أسست "الرويني" علامتها التجارية الجديدة "مجوهرات نشوة"، وترأس "مؤسسة نشوة" للأعمال الخيرية التي تعمل في جميع أنحاء العالم العربي، والمعنية بالنساء والأطفال بصفة خاصة. علاوة على ذلك، تحمل "الرويني" عضوية مجلس إدارة جوائز "إيمي الدولية" وجوائز "وومين ذت سور"، إضافةً إلى كونها عضواً في رابطة البث الدولي.