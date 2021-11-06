الامارات | حمدان بن محمد يعلن عن دمج دائرتي الاقتصاد والسياحة بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعلن عن دمج دائرتي الاقتصاد والسياحة بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي عن دمج دائرتي الاقتصاد والسياحة بدبي وتحديد أهداف الدائرة الجديدة.

وقال سموه في تغريدة على حسابه على منصة "تويتر" اليوم أنه "ضمن الرؤية التطويرية الجديدة بدبي، نعلن عن دمج دائرتي الاقتصاد والسياحة بدبي وتعيين هلال المري مديراً عاماً للدائرة الجديدة، وتحديد أهداف الدائرة الجديدة في زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتوسيع التجارة الخارجية والوصول ل٢٥ مليون سائح في ٢٠٢٥". وتمنى سموه "كل التوفيق للفريق الجديد".

وأضاف سموه في تغريدة لاحقة أن التغييرات في القطاع الحكومي انعكاس لرؤية جديدة وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق قفزات تنموية كبيرة ترسخ وضع دبي المدينة رقم واحد عالمياً. وجاء في تغريدة سموه : "التغييرات في القطاع الحكومي انعكاس لرؤية جديدة وضعها محمد بن راشد لتحقيق قفزات تنموية كبيرة ترسخ وضع دبي المدينة رقم واحد عالمياً. والقادم سيكون أجمل وأسرع. شكري وتقديري الشخصي لأخي سامي القمزي على جهوده المخلصة".

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