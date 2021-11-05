الامارات | شرطة الشارقة تضبط سائقاً دهس امرأة وفر هارباً

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تضبط سائقاً دهس امرأة وفر هارباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت القيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على سائق من الجنسية العربية فر بعد أن دهس بمركبته امرأة أجنبية ما تسبب بوفاتها على الفور وإصابة طفلها إصابات بليغة، وذلك بعد مرور 8 ساعات فقط من وقوع الحادث.

وتفصيلاً، ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، يفيد بوقوع حادث دهس على شارع التعاون، وعلى إثره انتقلت الدوريات المرورية المختصة لموقع البلاغ، للتحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين أن إمرة أجنبية وبرفقتها طفلها كانا يعبران الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مما أسفر عن تعرضهما للدهس وهروب السائق بعد وقوع الحادث فوراً.

وساهمت أنظمة التتبع المرورية والكاميرات الذكية بالبحث والتحري عن المركبة بعد التعميم على مواصفاتها والاحتمالات المتوقعة حسب آخر تواجد لها، والتعرف عليها وتحديد موقعها وبشكل دقيق، تم القبض على السائق الهارب في منطقة رملية قريبة من موقع الحادث.

ودعت شرطة الشارقة الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قطع الطريق، وعدم العبور إلا من الأماكن المخصصة لهم، مؤكدة عدم تهاونها في تطبيق القانون على المخالفين لأنظمة السير والمرور، ومحاولة الهروب من الدوريات المرورية، وكل ما يشكل تهديداً على حياة مستخدمي الطرق، وتهيب بالسائقين الالتزام بالسرعات المحددة على طرق الإمارة، وعدم الإفراط في السرعة كونها سبب رئيسي في وقوع الحوادث التي تنتج عنها خسائر في الأرواح.

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