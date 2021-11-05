الامارات | محمد بن زايد: اليوم الوطني ينطلق من حتا في كل ربوع الوطن.

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: اليوم الوطني ينطلق من حتا في كل ربوع الوطن. والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن الاحتفال باليوم الوطني الخمسين ينطلق من حتا في كل ربوع الوطن.

وأكد سموه في تغريدة على «تويتر» أمس، «من ربوع (حتا) ينطلق هذا العام احتفالنا الرسمي باليوم الوطني الخمسين.. في كل زاوية غالية من زوايا الوطن تشع أفراحنا وتتجسد آمالنا وطموحاتنا للمضي بثقة وثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news