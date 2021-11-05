الامارات | قمة «الرعاية الصحية» تسعى إلى تعزيز تجربة المريض

شكرا لقرائتكم خبر عن قمة «الرعاية الصحية» تسعى إلى تعزيز تجربة المريض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في العاصمة أبوظبي أمس ، فعاليات الدورة الثانية من قمة أبوظبي لجودة الرعاية الصحية، افتراضياً، وتسعى القمة التي تنتهي فعالياتها اليوم، بمشاركة أكثر من 3000 من المتحدثين وخبراء جودة ومهنيي رعاية صحية من مختلف أنحاء العالم، إلى تبادل الآراء والتجارب والتوصيات، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتعزيز تجربة المريض ضمن سلسلة من الندوات والجلسات النقاشية وورش العمل والعروض التقديمية.

وتبحث القمة التي تنظمها دائرة الصحة في أبوظبي، بالتعاون مع «المجلة الطبية البريطانية (BMJ)»، سبل تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية، وقيمة الرعاية القائمة على الجودة، ورفاه العاملين الصحيين، وتجربة المرضى في رحلتهم العلاجية، ودور الابتكار والتحول الرقمي في تحسين الرعاية الصحية.

وأكد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، أن تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية يأتي على رأس قائمة الأولويات للعديد من نظم الرعاية الصحية حول العالم، حيث يهدف إلى ضمان سلامة المرضى، وتعزيز المخرجات العلاجية والسريرية.

وقال: «في ظل توجيهات القيادة، وحّدنا على مدى العامين الماضيين جهودنا للاستجابة لوباء عالمي، حيث قدمت أبوظبي نموذجاً متميزاً في الحفاظ على أعلى مستويات الجودة في الرعاية المقدمة للمرضى، فيما تصدرت مدن العالم القيادية في التعامل مع الجائحة، واليوم، تواصل أبوظبي إرساء مكانتها كحاضنة للابتكار في مجال الرعاية الصحية إقليمياً وعالمياً، وتمضي نحو توفير خدمات وعلاجات وتقنيات متطورة في الرعاية الصحية، لتعزيز كفاءة وجودة القطاع في الإمارة، ومشاركة تجربة أبوظبي الرائدة مع الشركاء من مختلف أنحاء العالم».

من جهتها، قالت المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في الدائرة، هند الزعابي، إن قمة أبوظبي لجودة الرعاية الصحية فرصة مميزة لتبادل المعارف، ومنصة للتواصل بين الخبراء والمختصين في الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم، متابعة «نعتز بدور القمة في تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في قطاع الرعاية الصحية، حيث يلتقي اليوم في أبوظبي المتحدثون والباحثون وجمعيات الرعاية الصحية والهيئات التنظيمية والمفكرون البارزون، ليمثلوا مستقبل الرعاية الصحية، ويقودوا الابتكار في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم».

منصة تبادل الأفكار

تركز قمة أبوظبي لجودة الرعاية الصحية هذا العام على دور الجودة في إحداث نقلة نوعية لمستقبل قطاع الرعاية الصحية وتجربة المريض، حيث تقدم لرواد وخبراء الرعاية الصحية المشاركين من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأستراليا ودولة الإمارات، وغيرها من بلدان العالم، منصة لتبادل الأفكار، واستعراض التجارب والخبرات في تعزيز جودة الخدمات، لاسيما دور البيانات وعلوم الحياة ،والتحول الرقمي، وجائحة «كوفيد-19»، وأثرها في إدارة وتحسين جودة الرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم.

جودة الرعاية الصحية

تستعرض دائرة الصحة في أبوظبي، خلال قمة أبوظبي لجودة الرعاية الصحية، جهود الإمارة في مواصلة الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، وتسلط الضوء على تجربتها المتميزة في الاستجابة لجائحة «كوفيد-19»، ودور البحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي في تعزيز جودة مخرجات الرعاية الصحية، الأمر الذي رسخ مكانة أبوظبي كحاضنة وداعمة للابتكار، ووجهة رائدة للسياحة العلاجية.

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