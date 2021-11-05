الامارات | شرطة دبي تلبي أمنية 23 طفلاً منذ بداية 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تلبي أمنية 23 طفلاً منذ بداية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لبّت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي أمنية 23 طفلاً منذ بداية العام الجاري، وذلك بالتعاون مع شركائها، لتحقيق أماني الأطفال، وكسر حاجز الخوف، وتعزيز الإحساس بالأمن والأمان، وذلك بناءً على توجيهات مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي، العميد خالد علي فهد شهيل، وفي إطار الاهتمام الذي توليه القيادة العامة لشرطة دبي لمختلف فئات المجتمع، بمن فيهم الأطفال، وتعزيزاً لتوجهها الاستراتيجي في إسعاد المجتمع.

وحظيت مبادرة تحقيق أمنية طفل برضا الجمهور، لترسيخها قيم الروابط الأسرية، وتعزيز الصداقة، وكسر حاجز الخوف، والانسجام العائلي، وقد دعمت إدارة التوعية الأمنية هذه المبادرة بالعديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية المصاحبة، إلى جانب ارتداء الزي العسكري، وتنظيم فقرات ترفيهية، ومشاركة الشرطي «منصور»، وتنظيم جولات بالدوريات الفارهة، ومشاهدة عروض الكلاب البوليسية والخيالة، وتقديم الهدايا العينية، والتقاط الصور التذكارية. وعبّر أولياء الأمور عن سعادتهم وفخرهم بهذه المبادرة التي أسهمت في تكوين شخصية أبنائهم، وعززت من شعورهم بالأمن والأمان.

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