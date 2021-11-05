الامارات | 81 ألف موظف حكومي استفادوا من «المورد»

شكرا لقرائتكم خبر عن 81 ألف موظف حكومي استفادوا من «المورد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مريم الزرعوني، بأن أكثر من 81 ألف موظف في الحكومة الاتحادية استفادوا من الدورات والورش التدريبية التي قدمتها بوابة «المورد»، منذ إطلاقها أواخر عام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2021.

وأشارت الزرعوني إلى أن عدد الشهادات الإلكترونية الصادرة عن منصة المورد بلغ خلال الفترة ذاتها قرابة 46 ألفاً و800 شهادة مشاركة، كما تجاوز عدد الورش والدورات التدريبية المتاحة على البوابة حاجز 2200 برنامج تدريبي تخصصي وعام، في مختلف المجالات، يمكن للوزارات والجهات الاتحادية الاستفادة منها، كل حسب اختصاصه. وتعد «المورد» منصة تدريب ذكية متطورة، تخدم موظفي الحكومة الاتحادية، وتنمّي مهاراتهم السلوكية والتخصصية، وتقدم لهم برامج ودورات تدريبية إلكترونية عامة وتخصصية، مجانية وأخرى بأسعار تفضيلية، تراعي احتياجاتهم، وتعزز قدراتهم، وتمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل، في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

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