الامارات | 73 إصابة جديدة بـ «كورونا» ولا وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 73 إصابة جديدة بـ «كورونا» ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 212 ألفاً و21 فحصاً خلال الساعات الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والمخالطين لهم وعزلهم، وذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 740 ألفاً و209 حالات.

وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2137 حالة.

‌‎ كما أعلنت عن شفاء 112 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 734 ألفاً و562 حالة.

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