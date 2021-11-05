الامارات | وظائف للمواطنين حديثي التخرّج في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف للمواطنين حديثي التخرّج في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت جهات عمل خاصة في دبي، عدداً من الشواغر المخصصة للكوادر الوطنية من الشباب (ذكور وإناث) حديثي التخرج والباحثين عن وظائف، في مجالات متنوعة، بينها موظفو موارد بشرية في شركة تمويل إسلامية، بشرط الحصول على بكالوريوس في الموارد البشرية، مع عدم اشتراط الخبرة، داعية الراغبين في التقديم على الشواغر إلى إرسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected].

فيما طرحت جهة عمل متخصصة في مجال الصحة وظائف للجنسين تحت مسمّى «مشرفو ومنسقو دخول مرضى»، مشترطة حصول المتقدمين للشواغر على مؤهلات جامعية مناسبة، مع توافر خبرة لا تقل عن سنتين في قطاع الصحة، على أن تكون مدة الدوام تسع ساعات بنظام المناوبة. وأشارت الجهات إلى أن الراتب سيحدد بعد مقابلة العمل، داعية الراغبين في التقدم للشواغر إلى إرسال السير الذاتية مع كتابة اسم الشاغر على البريد الإلكتروني [email protected] كما أعلنت جهة ثالثة توافر شاغر وظيفي تحت مسمى «إداري مشتريات»، مشترطة أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل دراسي جامعي، داعية الراغبين في التقديم على الوظيفة إلى إرسال السير الذاتية على [email protected]

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