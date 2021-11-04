الامارات | «الإمارات للتعليم» تحدّد ضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للتعليم» تحدّد ضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجاري التي تنطلق يوم 18 من الشهر الجاري.

وأوضحت المؤسسة، في دليل التقييم للفصل الدراسي الأول من العام الجاري، أن جميع الاختبارات ستطبق إلكترونياً من خلال الحضور الواقعي لجميع الطلبة، وتوفير الدعم الفني لمجابهة أي أعطال.

ووجهت المؤسسة المدارس بتطبيق اختبارات مركزية إلكترونية تجريبية لجميع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري، لقياس خصائص التطبيق الإلكتروني والعمليات الإدارية المتزامنة، وتهيئة البيئة المناسبة للتطبيق يومي السابع والثامن من نوفمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الواحدة والنصف ظهراً، على أن يكون عدد الأسئلة من خمس إلى ثماني فقرات، وحددت زمن الاختبار بـ20 دقيقة.

وألزمت المؤسسة إدارات المدارس بـ23 إجراءً لاتخاذها قبيل الامتحانات، وخلالها، تتضمن مسائل تنظيمية، وأخرى توجيهية، لضمان سير الامتحانات وفق المخطط، منها التأكد من بيانات الطلبة في نظام المنهل، مع تفعيل حسابات الطلبة والمعلمين في النظام، والانتهاء من إجراءات نقل الطلبة بين الشعب والمسارات في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل، كما دعت الإدارات الى تصنيف الطلبة من فئة أصحاب الهمم، وتحديد نوع الخطة الدراسية الفردية التي يتبعها الطالب، سواء بالتعديل أو التكييف أو المواءمة.

وشددت على أهمية إلمام الهيئة الإدارية والتدريسية بالعمل على الأنظمة المختلفة، ومعرفة الطلبة وأولياء الأمور بمواعيد الامتحانات المعتمدة، ومقار اللجان، ومعرفة سياسة التقييم وآلية احتساب الدرجات، إلى جانب العلم بالمقررات الخاصة بالامتحانات، والحرص على اتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية والالتزام بها بشكل كامل. وألزمت المؤسسة من خلال دليلها الإدارات بتوفير البيئة المناسبة والملائمة للطلبة، متضمنة 10 إجراءات لازمة التنفيذ كتوفير القاعات الامتحانية، ومختبرات الحاسوب، وأماكن انتظار الطلبة بما يضمن التباعد الجسدي بينهم، وتصميم لوحات إرشادية لمواقع القاعات، والتأكد من جاهزية العيادة المدرسية، وغيرها.

ووجهت المؤسسة المدارس خلال انعقاد الامتحانات إلى تشكيل لجنة لإدارة الامتحانات في المدرسة برئاسة مدير المدرسة، وتتحمل المسؤوليات الإدارية والفنية كافة، بما يضمن سير الامتحانات بطريقة سليمة ومنظمة، وتشكيل لجان الملاحظة والمراقبة على القاعات بواقع ملاحظ لكل 15 طالباً، ومراقب لكل أربع قاعات، والعمل على حصر أعداد الطلبة المتغيبين بعذر، وإعداد كشف تسليم الامتحانات يوقع عليه الطالب بعد تسليم الامتحانات إلكترونياً، مع تحديد زمن التسليم.

وأكدت المؤسسة أنه سيتم عقد الامتحانات لأصحاب الهمم واقعياً، وبالأسئلة نفسها المعدّة لبقية الطلبة، فيما تشكل اللجان لهذه الفئة حال كانت الخطة التربوية الفردية الخاصة بالطالب تنص على ذلك، موجهة بإعداد الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية لمن يتبعون خطة تربوية فردية، وذلك بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة.

وأهابت المؤسسة بالتواصل مع الدعم الفني خلال فترة الامتحانات حال واجهت الطالب مشكلة فنية، ولم يتمكن فريق الدعم في المدرسة من حلها، مزودة إدارات المدارس بأرقام تواصل، وبريد إلكتروني خاص بالدعم الفني.

• «المؤسسة» ألزمت إدارات المدارس بـ23 إجراءً لاتخاذها قبيل الامتحانات.

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