الامارات | "الأرصاد" يحذّر: تقلّبات جوية خلال الأيام الـ4 المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذّر: تقلّبات جوية خلال الأيام الـ4 المقبلة والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة تقلبات جوية خلال الأيام الأربعة المقبلة، نتيجة تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي ممتد من الشمال الشرقي ويصاحبه منخفض جوي وكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا يعمل على تدفق كميات من بخار الماء.



وأشار المركز إلى أنه من المتوقع تكوّن بعض السحب الركامية المحلية على المناطق الشرقية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يومي الخميس والجمعة، ومن يوم السبت إلى الاثنين، تزداد كميات السحب على البحر والجزر وعلى بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية من الدولة، مع فرصة سقوط الأمطار على فترات وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي.

كما توقع المركز أيضاً أن تكون هناك فترة هدوء في الأحوال الجوية خلال فترتي الليل والصباح مع زيادة الرطوبة على المناطق الداخلية لذلك يحتمل أن يتشكل الضباب او الضباب الخفيف على مناطق محدودة خاصة يومي الجمعة والسبت.

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