الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرّع

اشتكى قارئ تلقيه رسائل نصية بشكل متكرر على هاتفه المتحرك، من جهات وصفها بالمجهولة، تطلب منه التبرع لأعمال خيرية، متسائلاً عن مدى قانونية عمل مثل هذه الجهات.

مرافق

نوّه زوّار لمعرض «إكسبو 2020 دبي» بالنظافة والترتيب والاتساع الملحوظ في مرافق دورات المياه الموجودة في مراكز الزوّار، واقترحوا توفير عدد أكبر منها في مختلف أرجاء الموقع.

زجاج

تتجه بعض المنشآت الفندقية إلى إزالة العازل الزجاجي الفاصل بين موظفي الحجوزات والنزلاء، تمهيداً لعودة بعض مظاهر الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها، لكن مع الالتزام التام بارتداء الكمامة.

مدرسة

طالب أولياء أمور إدارة مدرسة خاصة في الشارقة بعدم إجراء الامتحانات الدورية، التي تقام أسبوعياً، في الحصة الأولى من اليوم الدراسي، نظراً إلى احتمال تأخر الطلبة بسبب الزحام الشديد.

سيجارة

قالت ربة منزل إن بعض محال بيع السجائر الإلكترونية والبقالات في أبوظبي، تتهاون في التدقيق على عُمر المراهقين قبل البيع، إذ اكتشفت أن ابنها ذا الـ13 عاماً، اشترى سيجارة إلكترونية من البقالة المجاورة لمنزلها بسهولة ويسر.

أطباء

طالب مراجعو مستشفيات خاصة في أبوظبي بزيادة عدد أطباء أقسام الطوارئ، في ظل ازدحامها، وطول الانتظار الذي يصل إلى أكثر من ساعتين في بعض الأوقات، مراعاة لبعض الحالات المرضية التي تستدعي التدخل السريع.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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