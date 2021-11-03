الامارات | «الأرصاد» يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 23:30 مساء اليوم الأربعاء، وحتى الساعة 10 من صباح غد الخميس.

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