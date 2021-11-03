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الامارات | شرطة أبوظبي تعثر على الطفلين المفقودين في العين

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أبوظبي - الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة أبوظبي حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن طفلين مفقودين بمدينة العين بأنه تم العثور عليهم قبل قليل وهم بحالة صحية جيدة وتم تسليمهم لذويهم .

وكان والد الطفلين تقدم ببلاغ لغرفة عمليات شرطة العين بفقدان طفليه اعمار 7سنوات و 12 عاما بعد خروجهم اليوم من المنزل وتم تشكيل فريق بحث من التحريات والفرق الامنية بمديرية شرطة العين وتم العثور عليهم بمدينة العين .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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