الامارات | شرطة أبوظبي تعثر على الطفلين المفقودين في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تعثر على الطفلين المفقودين في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة أبوظبي حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن طفلين مفقودين بمدينة العين بأنه تم العثور عليهم قبل قليل وهم بحالة صحية جيدة وتم تسليمهم لذويهم .

وكان والد الطفلين تقدم ببلاغ لغرفة عمليات شرطة العين بفقدان طفليه اعمار 7سنوات و 12 عاما بعد خروجهم اليوم من المنزل وتم تشكيل فريق بحث من التحريات والفرق الامنية بمديرية شرطة العين وتم العثور عليهم بمدينة العين .

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