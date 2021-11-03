الامارات | شرطة أبوظبي تعثر على الطفلين المفقودين في العين

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تعثر على الطفلين المفقودين في العين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة أبوظبي حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن طفلين مفقودين بمدينة العين بأنه تم العثور عليهم قبل قليل وهم بحالة صحية جيدة وتم تسليمهم لذويهم .
وكان والد الطفلين تقدم ببلاغ لغرفة عمليات شرطة العين بفقدان طفليه اعمار 7سنوات و 12 عاما بعد خروجهم اليوم من المنزل وتم تشكيل فريق بحث من التحريات والفرق الامنية بمديرية شرطة العين وتم العثور عليهم بمدينة العين .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App