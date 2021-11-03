الامارات | صالح العامري ضمن فريق مهمة محاكاة الحياة في الفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن صالح العامري ضمن فريق مهمة محاكاة الحياة في الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز محمد بن راشد للفضاء صورة لفريق مهمة محاكاة الحياة في الفضاء، من بينهم صالح العامري بدلا من زميله عبدالله الحمادي بناء على نتائج الفحوصات الطبية، ليبدأ غدا الخميس أول مهمة إماراتية لمحاكاة الحياة في الفضاء ضمن برنامج "سيريوس 21".

وتستمر المهمة لمدة 8 أشهر في بيئة معزولة كليا عن العالم الخارجي وتنفذ في موسكو بمشاركة رواد محاكاة من أمريكا وروسيا.

ويضم أعضاء الطاقم الأساسي أوليغ بلينوف وفيكتوريا كيريتشينكو وإيكاترينا كراياكينا من روسيا وويليام براون وآشلي كوالسكي من الولايات المتحدة وصالح العامري من الإمارات العربية المتحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news