الامارات | بالفيديو..محمد بن راشد يرفع العلم في ساحة الوصل بإكسبو2020 دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..محمد بن راشد يرفع العلم في ساحة الوصل بإكسبو2020 دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مراسم رفع علم الدولة في ساحة الوصل بإكسبو 2020 بمناسبة يوم العلم.

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