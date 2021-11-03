الامارات | محمد بن زايد: في "يوم العلم" نجدد العهد مع الوطن بأن تبقى رايته رمزاً لقوة وحدتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: في "يوم العلم" نجدد العهد مع الوطن بأن تبقى رايته رمزاً لقوة وحدتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أنه وقبل خمسين عاماً توحد شعبنا واجتمعت كلمته تحت راية واحدة.

وكتب سموه في حسابه على تويتر :" قبل خمسين عاماً، توحد شعبنا واجتمعت كلمته تحت راية واحدة، وفي "يوم العلم" نجدد العهد مع الوطن بقيادة الشيخ خليفة بأن تبقى رايته مصدر فخرنا واعتزازنا ورمزاً لقوة وحدتنا

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