الامارات | مكتوم بن محمد: الشيخ زايد لايزال حاضراً في إنجازات دولته ونهج أبنائه

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: الشيخ زايد لايزال حاضراً في إنجازات دولته ونهج أبنائه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، «لم يكن حدثاً عادياً في حياتنا». وأضاف أن المغفور له الشيخ زايد «نعاه التاريخ وودّعته الإنسانية، وبكاه أهل الأرض».

وكتب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في الحساب الرسمي على موقع «تويتر»: «لم يكن رحيل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حدثاً عادياً في حياتنا. نعاه التاريخ وودّعته الإنسانية وبكاه أهل الأرض. رحل ولايزال حاضراً في إنجازات دولته، وفي نهج أبنائه، وفي قلب شعبه وقلوب محبيه في أنحاء هذا العالم. رحم الله زايد الخير وأسكنه فسيح جناته».

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