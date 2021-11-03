الامارات | إلزام عامل ستائر بدفع 9000 درهم لزبون

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام عامل ستائر بدفع 9000 درهم لزبون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام عامل في محل تفصيل ستائر بأن يؤدي لزبون مبلغ 9000 درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات القضائية، وذلك على خلفية قيام المدعى عليه باستلام 8000 درهم من المدعي، عربوناً لعمل ستائر لمسكنه، ولم يلتزم بتنفيذ الاتفاق أو يردّ المبلغ.

وفي التفاصيل، أقام مالك فيلا دعوى قضائية طالب فيها بإلزام عامل في محل تفصيل ستائر بدفع 13 ألف درهم، لإخلاله بالالتزامات المتفق عليها، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليه على تركيب ستائر، ودفع له 8000 درهم عربوناً، ولم يقم بتركيب الستائر أو ردّ المبلغ، رغم مرور نحو شهرين على الاتفاق.

وقدم المدعي لهيئة المحكمة سنداً لدعواه، صورة من سند قبض، وصورة من فاتورة ضريبية، وبسؤال المدعى عليه، عن طريق خدمة الاتصال المرئي (عن بعد)، اعترف بانشغال ذمته بمبلغ 8000 درهم.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المدعى عليه أقر بأن ذمته مشغولة بالمبلغ محل المطالبة، وقدره 8000 درهم، قيمة المبلغ الذي تسلمه من المدعي، وبعدم تنفيذ التزامه، ومن ثم يتعين أخذه بمقتضى هذا الإقرار والقضاء للمدعي بالمبلغ المذكور.

وأشارت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه في الوفاء بالمبلغ المستحق عليه، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق المدعي من جراء حجز أمواله لدى المدعى عليه، ومماطلة الأخير في تنفيذ التزامه، ما يستوجب تعويض المتهم بمبلغ 1000 درهم تعويضاً جابراً لكل الأضرار، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 9000 درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات القضائية.

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