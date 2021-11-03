الامارات | «صحة دبي» تحصد جائزتين ضمن جوائز إدارة المستشفيات الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تحصد جائزتين ضمن جوائز إدارة المستشفيات الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت هيئة الصحة بدبي جائزتين جديدتين إلى رصيد جوائزها العالمية التخصصية المرموقة، حيث حصدت جائزتي تميز ضمن دورة العام الجاري من جوائز إدارة المستشفيات الآسيوية التي أقيمت تحت شعار «التصور الحديث للرعاية الصحية في ظل الواقع الجديد».

وفازت الدائرة بهاتين الجائزتين عن فئتي «التحسين والتطوير المالي» و«التقنيات الصحية الأكثر تقدماً» بعد منافسة شديدة بين العديد من المؤسسات العاملة في القطاع الصحي من 17 دولة في مختلف دول القارة الآسيوية، وهو الأمر الذي يعكس الإنجازات التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية في ما يخص الاستعانة بالتقنيات والأنظمة الأكثر تطوراً.

وفازت الهيئة بجائزة التميز عن فئة «التحسين والتطوير المالي»، وذلك عن مشروعها Robotic Process Automation بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والروبوت في تنفيذ عمليات الشراء والدفع، حيث قامت الهيئة بتعيين موظفين افتراضيين تحت اسم «AI مساعد» و«AI توريد»، لتنفيذ إجراءات الشراء والدفع بشكل مؤتمت.

وعلى صعيد فئة «التقنيات الصحية الأكثر تقدماً» فازت الهيئة بجائزة التميز عبر تنفيذها نموذج عمل يرتكز على الربط الإلكتروني.

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