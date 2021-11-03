الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأمين

اشتكى مرضى رفض شركات تأمين صحي تغطية أدوية تحتوي على أعشاب، استناداً إلى «سياسة التأمين» الخاصة بتلك الشركات، مع أن تلك الأدوية ضرورية ومهمة لصحة المرضى، وأسعارها مرتفعة، ولا يستطيع بعضهم تحمّلها خارج التأمين.

طرود

لاحظ قارئ أن بعض الإرساليات التي تصل عبر بريد الإمارات، لا يمكن تتبعها حين تصل إلى الدولة، إذ قد تشير خريطة تتبع الطرود الإلكترونية إلى وصولها إلى وجهتها النهائية، لكن دون أن يكون الشخص المعني قد تسلمها.

مواقف

اشتكى سكان في منطقة النعيمية بعجمان، عدم وجود مواقف شاغرة في المساجد خلال أوقات الصلاة، بسبب إيقاف السكان المجاورين مركباتهم في مواقف المساجد فترات طويلة، داعين الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم حيال هذا السلوك.

سيارة

تساءلت متعاملة مع شركة الرستماني، وكيل سيارات نيسان، عن أسباب رفضها تحمل قيمة تغيير قطعة غيار «إيه بي إس» بالسيارة الخاصة بها، رغم أن السيارة مازالت تحت فترة الضمان؛ علماً بأن قيمة القطعة تبلغ 25 ألف درهم.

حاويات

اشتكى سكان بناية الوزان بمنطقة القليعة في الشارقة، تغيير مكان حاويات القمامة في المنطقة ووضعها أمام البناية، ما أسهم في انتشار الذباب بشكل كبير، إلى جانب دخول الحاويات إلى الأماكن المخصصة لصف السيارات.

شاحنات

طالب قراء يستخدمون شارع التعاون بالشارقة، وامتداداً إلى منطقة الخان، بمنع عبور الشاحنات التي تحمل مقطورتين، وذلك لأنها تشكل خطراً على بقية المركبات، موضحين أن هذا النوع من الشاحنات يستحوذ على الدوارات كاملة أثناء عبورها منها، ما يربك السائقين الذين يسيرون بمحاذاتها ويعرضهم لخطر الحوادث.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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