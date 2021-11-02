الامارات | «الطوارئ والأزمات» تعلن بروتوكول الاحتفال بـ «اليوم الوطني» و«يوم الشهيد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوارئ والأزمات» تعلن بروتوكول الاحتفال بـ «اليوم الوطني» و«يوم الشهيد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، عن بروتوكول الاحتفاء بفعالية «يوم الشهيد»، والاحتفال بـ«اليوم الوطني الـ50»، الذي يتضمن إبراز نتيجة فحص PCR سلبية خلال 96 ساعة من موعد الفعالية، وحدد الطاقة الاستيعابية لحضور الفعاليات بنسبة 80%، مع السماح للعائلة الواحدة بالجلوس أو الوقوف مع بعض، من دون الحاجة لتطبيق التباعد الجسدي.

وأكد المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف جمعة الظاهري، مواصلة القطاع الصحي جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 97.92%، في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 87.86% من إجمالي السكان، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلنت إجازة الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد-19» (فايزر-بيونتك) للفئة العمرية من خمسة أعوام إلى 11 عاماً، الأمر الذي يدل على مأمونية اللقاح، وفق الدراسات السريرية التي أجراها القطاع الصحي لضمان المناعة المجتمعية لجميع الفئات.

وقال الظاهري: «حققت الإمارات مكاسب عديدة في ظل جائحة كوفيد-19، ولاتزال تحافظ على مكانتها إقليمياً ودولياً، وفي ما يتعلق بمجال (كوفيد-19)، ووفق مؤشرات بلومبرغ العالمية، فقد تقدمت الإمارات ثلاث مراتب لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً، والأولى إقليمياً في مؤشر المرونة للتعامل مع (كوفيد-19) في أكتوبر الماضي، لتبرهن على كفاءة نموذجها الرائد في إدارة الأزمة، كما لاتزال الدولة تحافظ على صدارتها في مؤشر الدولة الأكثر توزيعاً للقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية على المستوى الدولي»، مشدداً على جاهزية الدولة العالية في التعامل مع تداعيات الوباء.

وأضاف: «نؤكد على أن القطاع الصحي، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء، يتابع عن كثب التطورات للوضع الوبائي في الدول الأكثر انتشاراً للمتحورات، ولذلك نوصي الجمهور بمتابعة كل المستجدات المتعلقة بالدول التي يرغبون في السفر إليها، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامتهم»، مشيراً إلى أن القطاع الصحي في الدولة يتابع وضع الوبائي، ويواصل توسيع نطاق الفحوص، وتوفير اللقاح مجاناً لجميع الفئات المستهدفة من دون استثناء.

وأعلن الظاهري عن بروتوكول الاحتفاء بفعالية «يوم الشهيد»، والاحتفال بـ«اليوم الوطني الـ50»، حيث يتضمن البروتوكول إبراز نتيجة فحص PCR سلبية خلال 96 ساعة من موعد الفعالية، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول.

وقال: «يشير البروتوكول إلى أن الطاقة الاستيعابية لحضور الفعاليات تبلغ نسبتها 80%، مع الالتزام بارتداء الكمام طوال الوقت في الأماكن المغلقة أو عند الازدحام، مع تطبيق التباعد الجسدي لمتر ونصف المتر، ويسمح للعائلة الواحدة بالجلوس أو الوقوف مع بعض من دون الحاجة لتطبيق التباعد الجسدي.

وقال: «يسمح البروتوكول بالحضور لجميع الفئات العمرية من متلقي اللقاح فقط، الذين أكملوا 14 يوماً مع تطبيق بروتوكول الجرعة الداعمة أو المرور الأخضر، ويوصي البروتوكول أيضاً بالاكتفاء بتقديم التحية عن بعد، ومن دون المصافحة أو العناق، وضرورة وجود التباعد بين الأفراد عند التصوير».

وأضاف: «سيتم أيضاً تشكيل فرق من قبل الجهة المنظمة للحفل أو الفعالية، للتأكد من تطبيق والالتزام بكل الاشتراطات المعلن عنها، وضمان تنظيم الدخول، وعدم إحداث تجمعات أو ازدحام، مع الاستعانة بحواجز لتحديد المداخل والمخارج للفعالية»، مشيراً إلى ضرورة تعقيم وتطهير الأماكن بشكل مستمر ودوري، ووجود أدوات التعقيم عند مداخل ومخارج دورات المياه.

• بروتوكول الاحتفال بـ «يوم الشهيد» و«اليوم الوطني» يتضمن «PCR» سلبياً خلال 96 ساعة من موعد الفعالية.



• الإمارات تتقدم إلى المركز الثالث عالمياً في مؤشر المرونة للتعامل مع «كورونا».

74 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 315 ألفاً و955 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والمخالطين لهم، وعزلهم، إذ كشفت عن 74 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 740 ألفاً و57 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2137 حالة. ‌‎‌‎كما أعلنت عن شفاء 106 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد. وأعلنت عن تقديم 26 ألفاً و491 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 21 مليوناً و199 ألفاً و249 جرعة.

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