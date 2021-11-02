الامارات | محمد بن حميد القاسمي : يوم العلم يمثل رمز الولاء والانتماء لهذا الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن حميد القاسمي : يوم العلم يمثل رمز الولاء والانتماء لهذا الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي العضو المنتدب لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" أن يوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر ، يمثل يوم الولاء والإنتماء لهذا العلم الذي يمثل رمز وحدتنا وتلاحمنا وترابطنا في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله .

وقال في تصريح بهذه المناسبة : نقف اليوم اعتزازا لنرفع شعار وطننا عاليا خفاقا في جميع المحافل فخورين بالإمارات وقيادتها وشعبها مرسخين اسمها في نفوسنا وقلوبنا وعقولنا ومجددين عهد الولاء لهذا الوطن الذي نبذل الغالي والنفيس من أجل أن تبقى رايته شامخة بين الأمم أمد الدهر.

وقال العضو المنتدب لـ"راكز" سنعمل بإخلاص لدعم مسيرة الوحدة والتنمية الشاملة في شتى الميادين وسيبقى هذا العلم شاهدا على الرؤية الحكيمة لقادة الوطن وما تنجزه سواعد أبنائه المخلصين من أجل رفعة الإمارات ولتبقى دوما رمزا حضاريا وعالميا للتطور والتسامح والعطاء.

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